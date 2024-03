CARNAVAL ANTIQUE Teyran, dimanche 24 mars 2024.

CARNAVAL ANTIQUE Teyran Hérault

Cette année, honneur à l’Antiquité grecs ou romains, vikings ou gaulois, égyptiens, égyptiennes, dieux ou déesses, laissez s’exprimer votre imagination et vos costumes ! Des rendez-vous réguliers se feront les mercredis en amont de la fête pour préparer le char. Au programme: Un défilé avec des animations dansantes, des jeux, animations, démonstrations et initiations tout au long de l’après-midi

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Teyran 34820 Hérault Occitanie

L’événement CARNAVAL ANTIQUE Teyran a été mis à jour le 2024-03-18 par OT DU GRAND PIC ST LOUP