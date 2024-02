Carnaval Abbeville, dimanche 2 juin 2024.

Carnaval Abbeville Somme

Ambiance assurée dans les rues abbevilloises avec un cortège comprenant 8 chars, et animé par la bonne humeur et le petit grain de folie de plus de 500 personnes, dont 12 associations locales qui déambuleront aux sons de groupes de différentes musiques (brésilien, bandas, balkan, majorettes, percussions et d’autres belles suprises à découvrir). Des centaines de kilos de confettis accompagneront cette fête populaire.

Chars réalisés par les chantiers d’insertion de la Ville et des groupes de musique inédits sur la région, dont certains sont étrangers ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

Place Max Lejeune

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

L’événement Carnaval Abbeville a été mis à jour le 2024-02-19 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME