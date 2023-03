Carnaval, à vos perruques ! Saint-Médard-d'Eyrans OT Montesquieu Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’Évènement: 33650

Rendez-vous à 14h, place Mogege, pour le départ du défilé en musique. Le cortège prendra l'avenue du Cordon d'Or, la rue du Lavoir, le chemin du Pontet, la rue Vincent Van Gogh, la rue Edouard Manet pour arriver place de la Loi 1901. C'est là que se déroulera la suite des festivités : un spectacle familial de magie clownesque « La brigade des agents sucrés », un stand photos souvenir, un goûter offert aux enfants, l'arbre à perruques et ses fumigènes… Attention : fermeture temporaire des rues lors du passage du cortège

