Carnaval à St Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 16 mars 2024.

Carnaval à St Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Organisé avec l’APE des Arènes, l’APE de la Souque et l’APEL Sainte-Marie

Au programme atelier maquillage par les Drôles d’Ass’mat, défilé avec les bandas et les échassiers de Lous Crabots de Semisens, flashmob avec Tyr’Danse… et jugement de San Pansar !

Participez au Concours de déguisement par catégorie !

> Meilleur déguisement « fait maison »

> Meilleur déguisement drôle

> Meilleur déguisement de groupe .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:30:00

fin : 2024-03-16

Place du Foirail

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

