CARNAVAL A ST PIERRE DE FRUGIE salle des fêtes de Montcigoux – ST PIERRE DE FRUGIE Saint-Pierre-de-Frugie, samedi 16 mars 2024.

Ce samedi 16 mars 2024, on fête le CARNAVAL à St PIERRE DE FRUGIE (Montcigoux) – salle des fêtes de Montcigoux.A partir de 15h30, atelier créatif pour les enfants (déguisement, masque, chapeau) et atelier maquillage gratuit pour petits et grands. Vers 16h30, le tribunal ouvrie ses portes pour le procès de Pétassou. Une déambulation en musique par notre batucada locale emmènera Pétassou jusqu’au bûcher. Bar et restauration à prix démocratique.1 boisson offerte à chaque enfant déguisé.

Infos : biblio.stpierredefrugie@gmail.com ou Marie 06.01.30.68.94

salle des fêtes de Montcigoux – ST PIERRE DE FRUGIE Montcigoux, 24450 SAINT PIERRE DE FRUGIE – Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne