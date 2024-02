Carnaval à Saubusse Saubusse, dimanche 10 mars 2024.

Le rendez-vous à ne pas manquer ! Le Carnaval de Saubusse fait son retour, le dimanche 10 mars 2024 (report au dimanche suivant en cas de pluie). Défilé de chars à partir de 14h30, animations musicales, jugement de San Pansar, manèges…

Une centaine de bénévoles travaillent depuis plusieurs mois à la préparation du Carnaval de Saubusse pour le bonheur des petits et des grands. Il se déroulera le dimanche 10 mars 2024 (report au dimanche suivant en cas de pluie).

Attention l’horaire est modifié cette année, le départ du défilé aura lieu à 14h30. Le tracé est également modifié pour s’adapter à un nombre plus important de chars après un premier passage route de Maremne le corso fleuri ira jusqu’au port et le long du ruisseau du Jouanin puis empruntera la route de Bardos avant de repasser devant l’école.

Jugement de San Pansar, manèges et animations musicales assureront la suite du spectacle. .

Bourg

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

