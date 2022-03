Carnaval à Saint-Céré Saint-Céré, 19 mars 2022, Saint-Céré.

Carnaval à Saint-Céré Saint-Céré

2022-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 18:00:00

Saint-Céré Lot Saint-Céré

Rendez-vous place de la République pour :

– Déambulation à travers rues et places de SAINT-CÉRÉ au son des formations Cal Camina et La Granja + Chants + danses

– Jugement et crémation de M.Carnaval

L’Association AQUÍ L’ÒC et le Carnaval de Saint-Céré vous proposent un rendez-vous festif en ce jour de carnaval.

Venez nombreux place de la république !

Déguisements libres, pour ce moment festif et convivial.

Stands de crêpes, confettis, bombe à fil.

+33 6 73 62 64 63

carnaval

Saint-Céré

