Carnaval à Quai Cyrano Quai Cyrano Bergerac, samedi 17 février 2024.

Carnaval à Quai Cyrano Quai Cyrano Bergerac Dordogne

Quai Cyrano organise des animations à l’occasion de Carnaval !

Au programme une journée maquillage de 10h à 13h et de 14h à 17h par Diana (créneau à réserver, session payante), un atelier masques pour enfants 4-8 ans à 11h et un autre à 16h30 (payant et sur inscription).

Les adultes pourront aussi créer leur masque, au sein de la Micro-Folie à 09h30 ! (gratuit et sur inscription).

Un atelier familial de cuisine autour de la préparation d’un tiramisu est prévu à 14h. (payant et sur inscription)

La Micro-Folie diffuse ce samedi 17 février, « La Traviata » à 14h (gratuit)

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 13:00:00



L’événement Carnaval à Quai Cyrano Bergerac a été mis à jour le 2024-01-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides