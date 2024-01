Carnaval à Quai Cyrano : atelier masque enfant 4-8 ans | 16h30 Quai Cyrano Bergerac, samedi 17 février 2024.

Carnaval à Quai Cyrano : atelier masque enfant 4-8 ans | 16h30 Quai Cyrano Bergerac Dordogne

Lors de cet atelier créatif dédié aux enfants de 4 à 8 ans, venez créer votre masque pour être le plus beau ou la plus belle lors du carnaval. Cet atelier est payant et sur réservation auprès de l’office de tourisme Quai Cyrano.

Réservation obligatoire et l’enfant doit être accompagné d’un adulte.

5€ par enfant, gratuit pour l’accompagnant adulte.

Durée : 45 min EUR.

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:30:00

fin : 2024-02-17 17:15:00



L’événement Carnaval à Quai Cyrano : atelier masque enfant 4-8 ans | 16h30 Bergerac a été mis à jour le 2024-01-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides