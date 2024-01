Carnaval à Moosch Moosch, dimanche 4 février 2024.

Carnaval à Moosch Moosch Haut-Rhin

Au programme

Morgenstreich à 8h

Repas carnavalesque à 12h (émincé de volaille, pâtes, dessert et café pour 12€ ; sur réservation uniquement)

Cavalcade à 14h30 suivie d’un après-midi dansant et concours de déguisement pour les enfants

Dans le cadre du week-end festif de carnaval proposé par l’Espérance de Moosch, venez profiter d’un dimanche exclusivement réservé au carnaval !

20 rue des écoles

Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 08:00:00

fin : 2024-02-04 16:00:00



L’événement Carnaval à Moosch Moosch a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin