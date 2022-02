Carnaval à Monségur! Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Carnaval à Monségur! Monségur, 5 mars 2022, Monségur. Carnaval à Monségur! Monségur

2022-03-05 – 2022-03-05

Monségur Gironde EUR 0 0 Les rues de Monségur vont se parer de toutes les couleurs et costumes!

Rendez-vous devant la mairie à 15h30 pour un défilé déguisés dans les rues en compagnie de M. Carnaval qui sera ensuite brûlé sur la place du Foirail.

A l’issue du défilé sera offert un goûter par l’association Fête en Bastide.

PETITS et GRANDS à vos COSTUMES!!! Les rues de Monségur vont se parer de toutes les couleurs et costumes!

Rendez-vous devant la mairie à 15h30 pour un défilé déguisés dans les rues en compagnie de M. Carnaval qui sera ensuite brûlé sur la place du Foirail.

A l’issue du défilé sera offert un goûter par l’association Fête en Bastide.

PETITS et GRANDS à vos COSTUMES!!! Les rues de Monségur vont se parer de toutes les couleurs et costumes!

Rendez-vous devant la mairie à 15h30 pour un défilé déguisés dans les rues en compagnie de M. Carnaval qui sera ensuite brûlé sur la place du Foirail.

A l’issue du défilé sera offert un goûter par l’association Fête en Bastide.

PETITS et GRANDS à vos COSTUMES!!! id stock

Monségur

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse Ville Monségur lieuville Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

Carnaval à Monségur! Monségur 2022-03-05 was last modified: by Carnaval à Monségur! Monségur Monségur 5 mars 2022 Gironde Monségur

Monségur Gironde