Carnaval à Labatut-riviere Salle des fêtes Labatut Riviere Labatut-Rivière, samedi 16 mars 2024.

Carnaval à Labatut-riviere Carnaval 16 mars Samedi 16 mars, 09h30 Salle des fêtes Labatut Riviere Défilé gratuit à 10h et ouvert à tous, repas sous réservation 12€ les adultes et 7€ les enfants, café et vin non compris

S​amedi 16 mars, les parents du RPI Labatut rivière, Caussade, Estirac, Hères organisent un carnaval sur le thème de la paysannerie.

D​éroulement de la journée :

-​accueil 9h30, vente de café, crêpes, bugnes, merveilles

-1​2h30 repas sur réservation, voir affichage

