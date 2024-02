Carnaval à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, vendredi 1 mars 2024.

Carnaval à La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne

Après-midi Carnaval à La Roche-Chalais.

Dès 14h00 Fête Foraine sur la place de l’étoile

14h30: Rassemblement au Centre de loisirs et défilé

15h30: Visite et spectacle à EHPAD

16h00:On brule sa majesté Carnaval.

16h30 Goûter offert à tous les participants et spectacle Magillusion des « Groums »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

