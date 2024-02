CARNAVAL À LA PISCINE Serémange-Erzange, vendredi 23 février 2024.

Vendredi

Plongez dans la folie du carnaval à la piscine communautaire de Serémange-Erzange !

– 17h-20h Parcours ludique spécial pour les enfants, installé à la fois dans le petit et le grand bassin

– 18h-19h Assistez à des démonstrations et initiez-vous à la nage avec palmes avec Uckange Evolution Palmes (attention savoir nager)

– 19h-20h Laissez-vous emporter par la musique entraînante de la Fanfare municipale de Nilvange. Une expérience aquatique rythmée et festive !

L’équipe vous réserve une petite surprise à la sortie de la piscine.

Réservez dès maintenant pour partager avec nous une soirée aquatique sous le signe de la joie et de la musique.Tout public

3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 17:00:00

fin : 2024-02-23 20:00:00

3 place Adrien Printz

Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est

