Après-midi Carnaval à la Patinoire ! Glisse dans le déguisement de ton choix et viens faire la fête sur la glace. Tu pourras plonger dans un tourbillon de poudre Holy et en faire profiter tes amis. Tu pourras également participer à l’élection du plus beau déguisement et remporter une entrée gratuite ! Rendez-vous le mercredi 2 mars à 14h00 :)

Entrée : 1,00 € – location de patins : 2,00 €

C’est la fête à La patinoire ! Tu peux patiner avec le déguisement de ton choix et fêter Carnaval sur la glace dans un nuage de couleurs. La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs 86100 CHATELLERAULT Châtellerault Vienne

2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T17:00:00

