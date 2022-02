Carnaval à la médiathèque Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Carnaval à la médiathèque Médiathèque 1 quai rossignol Vic-en-Bigorre

2022-03-09 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-09 11:30:00 11:30:00

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre La médiathèque de Vic en Bigorre poursuit ses ateliers le mercredi après-midi une fois par mois.

Le 9 Mars aura lieu le Carnaval des 3-10 ans accompagnés. +33 5 62 43 05 25 Médiathèque 1 quai rossignol Vic-en-Bigorre

