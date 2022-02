Carnaval à la ferme Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Carnaval à la ferme Domérat, 14 février 2022, Domérat. Carnaval à la ferme La Ferme des Aventuriers 60 chemin de Crevallat Domérat

2022-02-14 – 2022-02-25 La Ferme des Aventuriers 60 chemin de Crevallat

Domérat Allier Domérat Le matin, soins aux animaux pour les enfants de 6 à 12 ans, avec atelier création masque de carnaval : 10€

L’après-midi, visite de la ferme guidée pour les familles, atelier création masque de carnaval et jeu : 5€ par personne, gratuit pour les – de 3ans. lafermedesaventuriers03@gmail.com +33 6 86 07 58 39 La Ferme des Aventuriers 60 chemin de Crevallat Domérat

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Domérat Adresse La Ferme des Aventuriers 60 chemin de Crevallat Ville Domérat lieuville La Ferme des Aventuriers 60 chemin de Crevallat Domérat Departement Allier

Domérat Domérat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domerat/

Carnaval à la ferme Domérat 2022-02-14 was last modified: by Carnaval à la ferme Domérat Domérat 14 février 2022 Allier Domérat

Domérat Allier