Carnaval à La Fabrique à Bretzels Gundershoffen Gundershoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gundershoffen

Carnaval à La Fabrique à Bretzels Gundershoffen, 1 mars 2022, Gundershoffen. Carnaval à La Fabrique à Bretzels Gundershoffen

2022-03-01 – 2022-03-02

Gundershoffen Bas-Rhin EUR C’est la fête à La Fabrique à Bretzels !

Le Mardi 1er & Mercredi 2 Mars nous offrons l’entrée aux enfants déguisés.

On a hâte de voir vos plus beaux costumes ! Réservation fortement recommandée : www.lafabriqueabretzels.fr C’est la fête à La Fabrique à Bretzels !

Le Mardi 1er & Mercredi 2 Mars nous offrons l’entrée aux enfants déguisés.

On a hâte de voir vos plus beaux costumes ! Réservation fortement recommandée : www.lafabriqueabretzels.fr Gundershoffen

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gundershoffen Autres Lieu Gundershoffen Adresse Ville Gundershoffen lieuville Gundershoffen Departement Bas-Rhin

Gundershoffen Gundershoffen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gundershoffen/

Carnaval à La Fabrique à Bretzels Gundershoffen 2022-03-01 was last modified: by Carnaval à La Fabrique à Bretzels Gundershoffen Gundershoffen 1 mars 2022 Bas-Rhin Gundershoffen

Gundershoffen Bas-Rhin