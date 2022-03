Carnaval à Hochstatt Hochstatt, 19 mars 2022, Hochstatt.

Carnaval à Hochstatt Hochstatt

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-19 17:30:00

Hochstatt Haut-Rhin Hochstatt

0 EUR Participez à un Carnaval un peu différent mais toujours aussi amusant !

Cette année, l’Association des Œuvres Socio-Educatives de Hochstatt a choisi de mettre à l’honneur les traditions de Carnaval du Monde. Brésil, Espagne, France, Suisse, Italie, Royaume-Uni : vous et vos enfants en saurez un peu plus sur ce qui se passe en dehors des frontières alsaciennes en participant à notre jeu de piste (participation libre – à récupérer devant la caserne des pompiers). Dans les rues et les chemins du village, répondez à nos questions : une petite récompense attendra les enfants à la fin du parcours.

Les plus jeunes pourront également personnaliser leur masque (atelier payant) et participer à un concours ! De jolis lots seront à gagner… Les enfants et les enseignants des écoles ont aussi répondu présents avec de beaux dessins sur notre thématique de l’année. Musique, gourmandises (gâteaux maison, crêpes), confettis et surtout la présence des Schnackesschlagger Wàckes de Zillisheim vont également rendre la fête un peu plus chouette.

Dernier conseil : déguisements fortement recommandés !

Découvrez les traditions de Carnaval du Monde ; Jeu de piste, musique, pâtisseries, crêpes, participation des Schnackesschlagger Wàckes de Zillisheim. Déguisement recommandé!

+33 6 83 64 57 26

Participez à un Carnaval un peu différent mais toujours aussi amusant !

Cette année, l’Association des Œuvres Socio-Educatives de Hochstatt a choisi de mettre à l’honneur les traditions de Carnaval du Monde. Brésil, Espagne, France, Suisse, Italie, Royaume-Uni : vous et vos enfants en saurez un peu plus sur ce qui se passe en dehors des frontières alsaciennes en participant à notre jeu de piste (participation libre – à récupérer devant la caserne des pompiers). Dans les rues et les chemins du village, répondez à nos questions : une petite récompense attendra les enfants à la fin du parcours.

Les plus jeunes pourront également personnaliser leur masque (atelier payant) et participer à un concours ! De jolis lots seront à gagner… Les enfants et les enseignants des écoles ont aussi répondu présents avec de beaux dessins sur notre thématique de l’année. Musique, gourmandises (gâteaux maison, crêpes), confettis et surtout la présence des Schnackesschlagger Wàckes de Zillisheim vont également rendre la fête un peu plus chouette.

Dernier conseil : déguisements fortement recommandés !

Hochstatt

dernière mise à jour : 2022-03-14 par