Carnaval à Edenwall Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon

Saône-et-Loire

Carnaval à Edenwall Charnay-lès-Mâcon, 11 mars 2022, Charnay-lès-Mâcon. Carnaval à Edenwall Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon

2022-03-11 – 2022-03-11 Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Charnay-lès-Mâcon EUR Il a été annulé puis reprogrammé puis re-annulé mais nous persistons. Pour l’occasion nous déguiserons Edenwall en mode Farwest. Au programme :

Vendredi 11 mars : soirée Jeux de rôle avec les Sentiers de Magamance (réservation obligatoire) dès 19h. Samedi 12 mars dès 14h : Maquillage,

Concours de déguisement,

Olympiades,

Jeux d’enquête « Qui a volé les prises d’EdenWal’? » (dès 12 ans réservation) Samedi 12 mars dès 20h : Soirée BlindTest

Animé par Gus et Elise. Venez tester vos connaissances musicales par équipe ! Ou simplement profiter de l’ambiance musicale ?? Réservation fortement conseillée ! 20h-20h30 Tour de chauffe et fin des inscriptions

20h30-21h30 BlindTest

21h30-21h45 PAUSE

21h45-22h45 Blind test suite

22h45-23h Remise des lots et fin de soirée Accueil Il a été annulé puis reprogrammé puis re-annulé mais nous persistons. Pour l’occasion nous déguiserons Edenwall en mode Farwest. Au programme :

Vendredi 11 mars : soirée Jeux de rôle avec les Sentiers de Magamance (réservation obligatoire) dès 19h. Samedi 12 mars dès 14h : Maquillage,

Concours de déguisement,

Olympiades,

Jeux d’enquête « Qui a volé les prises d’EdenWal’? » (dès 12 ans réservation) Samedi 12 mars dès 20h : Soirée BlindTest

Animé par Gus et Elise. Venez tester vos connaissances musicales par équipe ! Ou simplement profiter de l’ambiance musicale ?? Réservation fortement conseillée ! 20h-20h30 Tour de chauffe et fin des inscriptions

20h30-21h30 BlindTest

21h30-21h45 PAUSE

21h45-22h45 Blind test suite

22h45-23h Remise des lots et fin de soirée EdenWall

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Charnay-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Charnay-lès-Mâcon Adresse Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Ville Charnay-lès-Mâcon lieuville Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Departement Saône-et-Loire

Carnaval à Edenwall Charnay-lès-Mâcon 2022-03-11 was last modified: by Carnaval à Edenwall Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 11 mars 2022 Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire