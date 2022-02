Carnaval à Campan Campan, 27 février 2022, Campan.

Carnaval à Campan à la salle multi activités Yvonne Arène Cuillé CAMPAN Campan

2022-02-27 14:00:00 – 2022-02-27 à la salle multi activités Yvonne Arène Cuillé CAMPAN

Campan Hautes-Pyrénées Campan

Programme :

– 14h00 : Jocs d’autes cops – Jeux d’autrefois et inscriptions pour la course (salle Yvonne Arène Cuillé)

– 16h00 : Corsa ath ors – Course poursuite pour enfants, jeunes et moins jeunes . Départ de la salle Yvonne Arène Cuillé

– 17h30 : Her correr Carnaval – Défilé en musique de sa Majesté Carnaval avec les Masques de la Fôret, les Escoliets..- Départ de la salle Yvonne Arène Cuillé

– 19h00 : Adiu praube Carnaval – Grand bûcher de Carnaval – Place du Casteth

– 20h00 : Entath sopar – Frites – Grillades – Dessert : 9€ /Enfant : 7€

– Salle Yvonne Arène Cuillé

Beignets – Crêpes et buvette sur place !

Venez fêter Carnaval, venez à toute heure masqué ou non !

+33 6 89 31 91 57 https://www.lespastourellesdecampan.com/

