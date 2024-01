Carnaval à Campan à la salle multi activités Yvonne Arène Cuillé Campan, dimanche 11 février 2024.

Carnaval à Campan à la salle multi activités Yvonne Arène Cuillé Campan Hautes-Pyrénées

Venez fêter Carnaval, venez à toute heure masqué ou non !

Programme :

– 11H Corsa ath ors Course poursuite pour enfants, jeunes et moins jeunes . Départ de la salle Yvonne Arène Cuillé

– 12H30 Repas Grillades /frites 9€ adultes/ 7€ enfants réservations au 06 89 31 91 57

– 14h30 Jocs d’autes cops Jeux d’autrefois (salle Yvonne Arène Cuillé)

– 16h00 Her correr Carnaval Défilé en musique de sa Majesté Carnaval Départ de la salle Yvonne Arène Cuillé

– 17h00 Adiu Praube Carnaval Grand bûcher de Carnaval Place du Casteth

Velouté de légumes Crêpes et buvette sur place ! .

à la salle multi activités Yvonne Arène Cuillé CAMPAN

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:00:00

fin : 2024-02-11



L’événement Carnaval à Campan Campan a été mis à jour le 2024-01-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65