CARNAVAL À BONNÉTABLE

Sarthe

Bonnétable, 16 avril 2023

2023-04-16 14:00:00 – 2023-02-25 17:00:00

Sarthe Venez fêter Carnaval à Bonnétable, le thème de cette année « Les Supers Héros ».

Au programme :

14h : maquillage au Centre Mazagran

15h : défilé dans les rues avec la troupe « Gangstar Fanfare »

16h : mini-spectacle des enfants de l’ALSH et goûter au Jardin Potager

Animation gratuite – Plus d'infos au 02 43 29 00 01

dernière mise à jour : 2023-01-17

