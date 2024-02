CARNAVAL À BONNÉTABLE Bonnétable, samedi 9 mars 2024.

Déguisements et autres masques indispensables !

Venez fêter Carnaval à Bonnétable !

Au programme

14h maquillage au Centre Mazagran

15h défilé dans les rues avec la troupe « Batuc à malice »

16h mini-spectacle des enfants du centre de loisirs et goûter Place de la Sirène

En partenariat avec les commerçants

Animation gratuite Plus d’infos au 02 43 29 00 01 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire

