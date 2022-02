Carnaval à Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Aube

Carnaval à Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube, 5 mars 2022, Bar-sur-Aube. Carnaval à Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube

2022-03-05 13:30:00 – 2022-03-05 17:00:00

Bar-sur-Aube Aube Bar-sur-Aube https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ados.mpt-barsuraube.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2fdV90Kz6ZR_xSMhKEwr2H5LGz3WYaw0EvwMtiWBTLbtDxqUYr_QXg3Pw&h=AT27SUiMEeqD-WapjGqdlRyebYnKkwNNey6RoXT5wueLikWq9qXXCY1E8P5h3NC8Wq6zIVNkYHylXfgLwOoWKZCnz-TU0UrZg7Uij3QC2Pkhj4a06gfNtHLsf6Q0gcAh7V0Cxg Bar-sur-Aube

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bar-sur-Aube Autres Lieu Bar-sur-Aube Adresse Ville Bar-sur-Aube lieuville Bar-sur-Aube Departement Aube

Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-sur-aube/

Carnaval à Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 2022-03-05 was last modified: by Carnaval à Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 5 mars 2022 Aube Bar-sur-Aube

Bar-sur-Aube Aube