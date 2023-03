Carnaval à Allan théâtre de la verdure Allan Allan Catégories d’Évènement: Allan

Drôme Allan participez à ce beau défilé au départ du théâtre de la verdure ,au programme: gouter,crèpes,danseurs Brésiliens par la troupe lez’arts,procés du carmentran et musique chaloupée.Ambiance garantie. stevensarraute9@gmail.com +33 6 89 70 58 02 théâtre de la verdure chemin du vieux village foyer rural Allan

