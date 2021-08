Carnaval 4, 3, 2, 1… berges de la Seine, guinguette du Port, 29 août 2021, Ivry-sur-Seine.

Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Entre carnaval urbain et parade géante, un défilé festif, masqué et costumé pour célébrer le retour à la vie et la libération des corps.

En réponse à la pandémie, les artistes de l’atelier des artistes en exil questionnent les nouveaux us et coutumes engendrés par les restrictions sanitaires (port du masque obligatoire, distanciation physique, confinement des corps, asocialisation), déclinant des créations de masques recyclés, moulés et déformés, figures géantes, costumes – sculptures upcyclées et prêt-à-porter anti-fashion, comme autant de totems et d’armures contre la maladie.

Entre nouveau carnaval urbain, parade et défilé décalé, 50 performeurs et performeuses, portant des tenues et des masques déambuleront dans l’espace public, reproduisant des séquences chorégraphiées aux sons kuduro, afro-beat et afro-house d’un DJ aux platines, pour partager avec le public ce qu’ils retiennent de cette époque singulière et célébrer le retour à la vie et à la libération des corps.

création collective avec la participation de 50 performeurs et les sons de Dj Ketchup Afro (Angola)

Événements -> Fête / Parade

berges de la Seine, guinguette du Port 12 quai Henry Pourchassé Ivry-sur-Seine 94200

Contact :atelier des artistes en exil 01 53 41 65 96 communication@aa-e.org https://aa-e.org/fr/ https://www.facebook.com/atelierdesartistesenexil/ https://twitter.com/aartistesenexil

Événements -> Fête / Parade Enfants;En famille;Ados;Étudiants;Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-29T19:00:00+02:00_2021-08-29T20:30:00+02:00

© Gurbangildi Meredow