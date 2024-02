Carnaval 2024 Mairie de Colomiers Colomiers, dimanche 3 mars 2024.

Carnaval 2024 Départ Hall Comminges Dimanche 3 mars, 14h30

Une grande fête populaire aux couleurs Olympiques

Une ambiance de fête aux couleurs sportives souffle sur le carnaval 2024. Cette édition se singularise par son côté incubateur de nouvelles idées et de partages.

En effet, cette année Olympique a invité l’ensemble des associations columérines à se challenger autour de cette thématique. Elles ont relevé le défi : toutes réunies autour de ce projet, les associations sportives, culturelles, sociales… entraîneront les groupes piétons, les chars, avec de la danse, de la musique. C’est une belle parade remplie de surprises qui se prépare à déambuler dans les rues de Colomiers.

Le carnaval est une fête éphémère, le déguisement est totalement libre, venez masqués, maquillés… cependant vous pouvez vous montrer créatifs en ayant de l’humour et de la fantaisie : Sortez colorés !

C’est un événement intergénérationnel, on y vient dès le plus jeune âge et en famille, comme spectateur ou participant.

Vous souhaitez prendre part à la fête ? Rien de plus simple, retenez la date du dimanche 3 mars et rejoignez la grande fête populaire.

Fédération Associative Columérine

05 61 78 29 22

Les six chars réalisés par :

Maisons citoyennes : Naspes, St-Exupéry, Ramassiers, Seycheron, Val d’Aran, En-Jacca

Centre de Loisirs, Alae Savary élémentaire et maternelle, Hélène Boucher maternelle, Jules Ferry Maternelle, Lamartine Marternelle, Lucie Aubrac Maternelle, Simone Veil élémentaire, Jean-Macé Maternelle

La peña columérine et E2A

Le battage à l’ancienne

Les scouts

Monsieur Carnaval

Retrouvez les associations columérines qui participent aux groupes piétons

Les Comités de quartier : Centre, Ramassiers-Cabirol, les Hauts de Colomiers, En Jacca-Marots, Pigeonnier, Est-Le Village

USC Taekwondo

L’Envol de la Paloma

USC Badminton

Senza Capoeira

USC Viet Vo Dao

USC Kendo

Ecole d’Arts Martiaux de Colomiers

US Colomiers Rugby

Les Colum’s Runs

Riding Family

USC Acroller

USC Ski Alpin

Colomiers Basket

USC Athlétisme

Le Colombe Gymnique

Secours Populaire

CLLL Sophrologie

Maisons Citoyennes

ALAE et centre de loisirs

Les groupes musicaux

Fanfare municipale

Apito

Odawa

Couleur Kajou&Mabouya la

*Mais aussi *

Les gourmandises réalisées par le Secours Populaire

Le Club de Canoé Kayak Plein Air et ses confettis

Le Comité des fêtes et son chocolat chaud

Ils ont œuvré dans l’ombre de la préparation

La chorale Populaire

Les Chats Libres de Colomiers

Le Club Montagne de Colomiers

Denak Bat

Le Fond de l’Air Effraie

Canoé Kayak de Colomiers

dès 14h30

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Colomiers Synchro