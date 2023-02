Carnaval 2023 Place de l’Hôtel de Ville, 4 mars 2023, Capbreton Capbreton.

Carnaval 2023

Centre-ville Place de l’Hôtel de Ville Capbreton Landes Place de l’Hôtel de Ville Centre-ville

2023-03-04 14:30:00 – 2023-03-04

Place de l’Hôtel de Ville Centre-ville

Capbreton

Landes

Capbreton

Déguisez-vous et participez au Carnaval de Capbreton !

Thème 2023 : le sport dans tous ses états.

Au programme : animation musical avec le Baby Brass Band, jeux en bois, coloriage géant, photobooth par les enfants de l’ALSH, jeux gonflables géants, buvette et jeux par l’APE Saint-Exupéry, stand de maquillage et parcours “Ninja Warrior”, Et à 17H00 départ du défilé depuis le square Mouloudji et embrasement du San Pansar !

Déguisez-vous et participez au Carnaval de Capbreton !

Thème 2023 : le sport dans tous ses états. Animations toute l’après-midi dans le centre ville et à 17H00 départ du défilé depuis le square Mouloudji et embrasement du San Pansar !

Ville de Capbreton

MAirie Capbreton-OTILAS

Place de l’Hôtel de Ville Centre-ville Capbreton

dernière mise à jour : 2023-02-16 par