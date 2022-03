Carnaval 2022 Villeneuve-sur-Yonne, 5 mars 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

Carnaval 2022 Villeneuve-sur-Yonne

2022-03-05 – 2022-03-05

EUR Préparez vos valises et vos déguisements !

Embarquez-vous dans le cortège et venez défiler parés de votre plus beau costume à l’occasion de cette nouvelle édition du Carnaval à Villeneuve-sur-Yonne. La Tour Eiffel, les poupées russes et d’autres nouveaux chars vous attendent pour

un défilé à travers le monde et en musique !

+33 3 86 87 62 00

