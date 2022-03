Carnaval 2022 Place de l’Enclos à Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Carnaval d’Escalquens, ———————- ### **organisé par le Comité des fêtes** ### **Dimanche 27 mars 2022, à partir de 14h30, place de l’Enclos.** **Au programme :** * Concours de déguisements * Déflié déguisé avec la fanfare “Pêch’O Boucan” * Confettis * Churros et barbe à papa * Boisson Carnaval du Comité des fêtes d’Escalquens Place de l’Enclos à Escalquens place de l’enclos escalquens 31750 Escalquens Haute-Garonne

