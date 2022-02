Carnaval 2022 de Saint-Alban Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Alban, le samedi 19 mars à 16:00

Le Carnaval 2022 arrive ! Défilé et des animations sur le thème des jeux vidéo. RDV École Jean Jaurès, rue Salgareda dès 16h.

Entrée libre.

