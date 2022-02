Carnaval 2022 Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Carnaval 2022 Capbreton, 5 mars 2022, Capbreton. Place de l'Hôtel de Ville Centre-ville Capbreton

2022-03-05 14:30:00 – 2022-03-05 17:30:00

Capbreton Landes EUR Déguisez-vous et participez au Carnaval de Capbreton ! De nombreuses animations au programme :

– Déambulations de la Locomobile au centre-ville

– jeux en bois, photobooth, atelier cirque sur le parvis de l’église

– jeux gonflables géants, stand gourmand et jeux au Square Mouloudji

– parcours “Ninja Warrior” au Fronton

Déguisez-vous et participez au Carnaval de Capbreton ! Déambulations de la Locomobile, jeux en bois, photobooth, atelier cirque, jeux gonflables géants, stand gourmand et jeux, parcours "Ninja Warrior", San Pansar et coloriage géant. La programmation est susceptible d'évoluer en fonction des conditions météorologiques et de la situation sanitaire. Le port du masque est obligatoire.

– Déambulations de la Locomobile au centre-ville

– jeux en bois, photobooth, atelier cirque sur le parvis de l’église

– jeux gonflables géants, stand gourmand et jeux au Square Mouloudji

– parcours “Ninja Warrior” au Fronton

– San Pansar et coloriage géant sur la place de l’Hôtel de Ville La programmation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et de la situation sanitaire. Le port du masque est obligatoire. Ville de Capbreton

Place de l’Hôtel de Ville Centre-ville Capbreton

