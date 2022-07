CARNALAVAL, 10 juillet 2022, .

CARNALAVAL



2022-07-10 – 2022-07-10

Venez nombreux le dimanche 10 juillet 2022 pour cet événement rassemblant tous les lavallois dans un esprit de fête et de partage. Le dynamisme de la ville de Laval est notamment dû à son investissement au niveau culturel et social et vous offre un rendez-vous annuel reconnu et attendu par tous : le CarnaLaval.

> Grand défilé : 16h à 18h

Le CarnaLaval est représenté par l’association Top Brésil, association lavalloise créée depuis plus de 10 ans qui a pour but de contribuer à la construction culturelle, émotionnelle, sociale et motrice. La culture brésilienne est au coeur de l’association qui est présente sur Laval agglomération, Rennes, Ernée, Pontmain et Evron. Des cours, des stages, des initiations de percussions brésiliennes, de danse brésilienne, d’activités manuelles pour tous les âges, des activités culinaires et des cours de langue portugaise sont disponibles.

Cet événement est l’ocasion de valoriser toutes les Associations lavalloises et celles de Laval Agglomération en créant une dynamique positive et offrant un rendez-vous annuel reconnu et attendus par tous. Ce projet culturel est l’occasion de donner la parole aux artistes, aux responsables associatifs et aux citoyens, le but étant de les intégrer à la vie culturelle et associative de la ville. Ce CarnaLaval est un véritable mouvement d’ouverture culturel qui vou propose de nombreuses activités originales et riches en découvertes, apprentissages et échanges.

> Parcours du CarnaLaval :

Square de Boston – Rue Vieux Saint Louis – Place du 11 Novembre – Quai Gambetta (Cinéville) – Square de Boston

Pour des questions de sécurité et afin que vous puissiez profiter pleinement des tous les chars et tous les groupes de danse et musique, nous vous prions de ne pas essayer de suivre le cortège du CarnaLaval.

> Le défilé :

Des chars de plus de 6 mètres de hauteur, riches en couleurs, quatre chars et plusieurs voitures sonorisés, accompagnés de centaines des danseurs, des artistes et des musiciens, vous ferons entrer dans un monde féerique.

Différentes valeurs seront représentées lors de ce CarnaLaval :

• La confiance en soi :

L’acceptation de soi par la danse et les shows ; Le bien-être par le sport et la culture ; l’échange avec les autres occasionné par le Carnaval. Une façon de dépasser ses propres frontières et être bien dans son monde intérieur.

• L’accessibilité :

Avec la danse pour tous, dans un monde sans les frontières invisibles de la discrimination, de l’exclusion et de l’isolation.

• La diversité culturelle :

Le partage, L’échange, l’inclusion de chaque culture, pour un monde où nous serons tout simplement un seul peuple, le peuple des êtres humains.

• L’acceptation des différences :

Respect, tolérance, bienveillance, pour que nous puissions détruire les frontières de ce monde.

> Les concours CarnaLaval :

Concours pour les Carnavaliers :

• Le plus joli costume

• Le carnavalier le plus souriant

• Le carnavalier le plus dynamique

• Le groupe le plus dynamique

• Le groupe le plus spectaculaire

• Le meilleur danseur

• La meilleure danseuse

Concours Pour le Publique :

• Le Meilleure Déguisement Publique

Les juges des concours seront les représentant des entreprises partenaires, les élus de la ville, les sponsors …

Le carnaval brésilien est de retour le dimanche 10 juillet !

