Hérault Déambulation déguisée en musique sur le thème des stars ! Départ du cortège à 15h du Mescladis, rue Pierre Curie.

Itinéraire : rue de l’Eglise des Cordeliers, rue Jules Ferry, rue des Ecoles, rue Caminade, Grand’Rue, Esplanade.

Le défilé se terminera sur l’Esplanade entre 16h et 16h30 où un goûter sera offert.

Organisé par la ville de Gignac (Mescladis, Accueil de loisirs, Alaé) et le Comité des fêtes en partenariat avec les associations de la ville.

