Carna’Folie Saint-Varent, 18 février 2022, Saint-Varent. Carna’Folie Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent

2022-02-18 – 2022-02-18 Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet

Saint-Varent Deux-Sèvres EUR Déguisez-vous et venez déambuler avec le Centre Socio-Culturel du Saint Varentais. Un après-midi d’animations sera proposée : espace de jeux de société, de bricolage, micro-folie itinérante…. avec la compagnie Taptapo’Sambalek. Déguisez-vous et venez déambuler avec le Centre Socio-Culturel du Saint Varentais. Un après-midi d’animations sera proposée : espace de jeux de société, de bricolage, micro-folie itinérante…. avec la compagnie Taptapo’Sambalek. Déguisez-vous et venez déambuler avec le Centre Socio-Culturel du Saint Varentais. Un après-midi d’animations sera proposée : espace de jeux de société, de bricolage, micro-folie itinérante…. avec la compagnie Taptapo’Sambalek. Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Varent Autres Lieu Saint-Varent Adresse Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Ville Saint-Varent lieuville Espace Léonard de Vinci 14 Place du 14 Juillet Saint-Varent Departement Deux-Sèvres

Carna’Folie Saint-Varent 2022-02-18 was last modified: by Carna’Folie Saint-Varent Saint-Varent 18 février 2022 Deux-Sèvres Saint-Varent

Saint-Varent Deux-Sèvres