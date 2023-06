Vive l’Opéra. Clara Bellon et Brigitte Clair, Récital lyrique piano/voix Eglise Saint-Cornély Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Morbihan Vive l’Opéra. Clara Bellon et Brigitte Clair, Récital lyrique piano/voix Eglise Saint-Cornély Carnac, 18 juillet 2023 21:00, Carnac. Vive l’Opéra. Clara Bellon et Brigitte Clair, Récital lyrique piano/voix Eglise Saint-Cornély Carnac Mardi 18 juillet, 21h00 La Soprano Clara Bellon et la pianiste Brigitte Clair vous invitent à un concert « Vive l’Opéra » autour de plus beaux airs de Mozart, Bizet, Donizetti. Mardi 18 juillet, 21h00 1

https://www.helloasso.com/associations/les-voix-de-cyrene/evenements/vive-l-opera-clara-bellon-a-carnac La Soprano Clara Bellon et la pianiste Brigitte Clair vous invitent à un concert florilège d’opéras autour de plus beaux airs de Mozart, Bizet, Donizetti. Pour un concert classique et récital lyrique.

Presse des artistes :

Télérama : « Certaines prestations convainquent immédiatement, comme celle de la Réunionnaise Clara Bellon, soprano léger en début de carrière […] «

Forum Opéra Magazine : « Le tout est mené au piano de main de maître par Brigitte Clair qui nous rappelle que la France possède certains des meilleurs chefs de chant au monde avec qui nombre de chanteurs internationaux viennent travailler. »

Le Figaro : « Clara Bellon, colorature […] est déjà dotée d’une aisance scénique et d’un sens théâtral indéniables. ».

Eglise Saint Cornély de Carnac à 21H00 .

Billetterie sur place 1H00 avant le spectacle ou sur https://www.helloasso.com/associations/les-voix-de-cyrene/evenements/vive-l-opera-clara-bellon-a-carnac

Renseignement : 06.15.67.31.46 ou sur www.clarabellon.com Eglise Saint-Cornély pl saint cornély carnac Carnac 56340 Morbihan Détails Heure : 21:00 Catégories d’Évènement: Carnac, Morbihan Autres Lieu Eglise Saint-Cornély Adresse pl saint cornély carnac Ville Carnac Departement Morbihan Lieu Ville Eglise Saint-Cornély Carnac

Eglise Saint-Cornély Carnac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carnac/