Morbihan

Stage de Cirque sous chapiteau Chateau de Kercado Carnac, 5 juillet 2021 09:30-5 juillet 2021 17:00, Carnac. 5 – 9 juillet Sur inscription coop@equilibres-cirque.fr 06 27 51 77 53 Stage cirque sous chapiteau à la semaine Attention Mesdames et Messieurs……..

C’est bientôt!

Aériens, jonglerie, acrobaties,equilibres sur objets, jeu d’acteur/clown…..

Des supers profs, un cadre extraordinaire

Ca va être formidouble……….. Chateau de Kercado Carnac https://goo.gl/maps/wKJujYtbMVBQsH2w6 56340 Carnac Chateau de Kercado Morbihan lundi 5 juillet – 09h30 à 17h00

mardi 6 juillet – 09h30 à 17h00

mercredi 7 juillet – 09h30 à 17h00

jeudi 8 juillet – 09h30 à 17h00

vendredi 9 juillet – 09h30 à 17h00

