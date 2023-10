[EXCURSION] Carnac & Auray Carnac Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Morbihan [EXCURSION] Carnac & Auray Carnac Carnac, 18 novembre 2023, Carnac. [EXCURSION] Carnac & Auray Samedi 18 novembre, 09h00 Carnac Places limitées / payant sur inscription / Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Le CMI vous emmène, cette fois, en balade en Bretagne sud pour découvrir Carnac, Auray et bien entendu, les alignements de menhirs qui font la renommé de ce coin de Bretagne. Dépaysement garantit ! Prévoyez votre pique-nique et une tenue adaptée à la marche.

Infos pratiques Places limitées

10€ / paiement en espèces

Réservation au CMI Rennes Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Carnac carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

