Cine-conférence-voyage : Les voix des Amériques « une aventure au cœur de l’humanité » Film de Julien DEFOURNY Espace culturel Terraqué – Auditorium Carnac, mercredi 14 février 2024.

Cine-conférence-voyage : Les voix des Amériques « une aventure au cœur de l’humanité » Film de Julien DEFOURNY Espace culturel Terraqué – Auditorium Carnac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:30:00

fin : 2024-02-14 20:30:00

Art et Culture avec le « Cercle des Voyageurs » vous font découvrir, en présence du réalisateur-voyageur, Julien DEFOURNY, l’Amérique du Sud qu’il a parcouru sur 46 500 kilomètres.

Passionné de nature et du monde, en 2015, Julien embarque… Préoccupé par les enjeux environnementaux, il filme les conséquences du changement climatique à travers son voyage. Des rencontres remettent en question ses croyances sur le monde et il se laisse guider par les voix des Amériques : celles de la terre et de ses êtres vivants. Des voix qui ouvrent l’esprit sur le sens de la vie et sur les solutions pour notre avenir en tant qu’humanité…

.

Espace culturel Terraqué – Auditorium 26 Rue du Tumulus

Carnac 56340 Morbihan Bretagne carnac.artetculture@gmail.com



L’événement Cine-conférence-voyage : Les voix des Amériques « une aventure au cœur de l’humanité » Film de Julien DEFOURNY Carnac a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon