Conférence « Les champs de menhirs du Pays de Carnac » par Dominique Sellier Maison des mégalithes Carnac, jeudi 8 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 18:00:00

fin : 2024-02-08

Les champs de menhirs du pays de Carnac sont indissociables de leur environnement. L’étude du relief et de son évolution au cours du temps nous renseigne en effet sur ces monuments mégalithiques et sur leur origine. A ce titre, Dominique Sellier, géomorphologue, s’est consacré à l’étude des alignements de Carnac et de leur origine en relation avec le relief environnant et la forme des menhirs.

Lors de cette conférence, Dominique Sellier viendra nous présenter les résultats de cette étude, ainsi que son tout nouvel ouvrage : Les champs de menhirs du pays de Carnac – Patrimoine archéologique et géomorphologique.

Le livre présente ainsi les résultats d’une analyse des alignements de Carnac à partir des menhirs, du site des alignements, puis du relief existant sur ce site avant le Néolithique. Il vise à fournir au visiteur les moyens de découvrir par lui-même des éléments relatifs à l’origine des alignements, à leurs formes et à leur répartition, en partant de l’observation des menhirs sur le terrain. Il montre que le site des alignements de Carnac constitue à la fois un patrimoine archéologique et géomorphologique.

Maison des mégalithes Le Ménec

Carnac 56340 Morbihan Bretagne carnac@monuments-nationaux.fr



