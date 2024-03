Carnabaule 2024 Chapiteau de L’Embouchure Baule, samedi 16 mars 2024.

Carnabaule 2024 Et oui, le Carnabaule, c’est pour bientôt, et on espère que vous avez déjà prévu vos meilleurs déguisements, et que votre comparse est prête pour le défilé, rendez-vous le 16 mars dés 11 h ! Samedi 16 mars, 11h00 Chapiteau de L’Embouchure Entrée libre

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Ce qui vous attend avec nos irréductibles baulois, le samedi 16 mars ? Concerts, défilé, course de chars, sauté de porc, champ Bauletout, course de menhirs, tir à la corde, bauling de romains, bataille de confettis, brûlage du char de Carnaval, le tout en musique avec BandA’rtiste, la Société Musicale de Baule, la Belle Image, l‘École de musique municipale et la Batucada…

Chapiteau de L'Embouchure 2 rue du Lièvre d'Or, 45130 Baule Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

