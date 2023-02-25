CARNABAND SHOW 2023 SALLE DU COLISEE CHALON SUR SAONE
CARNABAND SHOW 2023 SALLE DU COLISEE, 25 février 2023, CHALON SUR SAONE.
CARNABAND SHOW 2023 SALLE DU COLISEE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 14.0 à 32.0 euros.
CARNABAND SHOW 2023Spectacle musical dans le cadre du Carnaval de Chalon-sur-Saône.Infos pratiques :- Réservations P.M.R. : 03 85 41 16 16
SALLE DU COLISEE CHALON SUR SAONE Rue d’Amsterdam Sane-et-Loire
CARNABAND SHOW 2023
Spectacle musical dans le cadre du Carnaval de Chalon-sur-Saône.
Infos pratiques :
– Réservations P.M.R. : 03 85 41 16 16.14.0 EUR14.0.