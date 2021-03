Mesquer Salle Artymès Loire-Atlantique, Mesquer Carna’Bal, Fest Deiz Déguisé Salle Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Carna’Bal, Fest Deiz Déguisé Salle Artymès, 20 mars 2021-20 mars 2021, Mesquer. Carna’Bal, Fest Deiz Déguisé

Salle Artymès, le samedi 20 mars à 14:30

Le conservatoire à rayonnement intercommunal de Cap Atlantique organise, en partenariat avec la ville de Mesquer, son fest-deiz déguisé « Carna’Bal » (bal breton).

Les élèves de musique traditionnelle de conservatoires, d’écoles de musique, d’associations vous invitent à venir découvrir leurs musiques et à danser.

Ce « Carna’bal » s’inscrit dans la période des carnavals et, musiciens comme spectateurs déguisés seront les bienvenus. Le carna-bal n’en sera que plus convivial et joyeux.

Duo d’invité : Le Bour-Bodros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:30:00 2021-03-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Salle Artymès Adresse Rue des Sports 44420 Mesquer Ville Mesquer