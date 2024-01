Carna’bal des mômes Maison des associations Bourg-de-Péage, samedi 10 février 2024.

Carna’bal des mômes Maison des associations Bourg-de-Péage Drôme

Bal masqué et déguisé, cotillons et serpentins à destination des plus jeunes (sous la responsabilité des parents).

Danse, ateliers, animations, jeux et goûter seront au rendez-vous !

Maison des associations Avenue de Mindelheim

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00



L’événement Carna’bal des mômes Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2024-01-23 par Valence Romans Tourisme