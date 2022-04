Carna Contes 2022 Contes, 24 avril 2022, Contes.

Carna Contes 2022 Marais de Contes Contes

–

Marais de Contes Contes Pas-de-Calais

Contes La Fédération organisera une nouvelle édition du Concours Carna Contes le samedi 30 avril 2022. Grâce à votre participation, la fédération sera en mesure de récolter de nouvelles données sur la population de brochets porteuses de marques d’identification ou non.

Ce concours de pêche aux leurres en no-kill sur le marais de Contes a pour objectif la recapture de quelques-uns des 140 brochets marqués introduits dans les plans d’eau du marais à l’automne 2016 et des brochets remis en janvier 2022 ! La capture de ces brochets nous permettra de vérifier la tenue des dispositifs de marquages dans le temps et de collecter des données sur le déplacement et le développement des brochets.

Sciences participatives, convivialité, rencontre amicale et découverte du Marais de Contes seront ainsi les maîtres mots de cet événement.

Participation de 12 euros par participant (petit-déjeuner et repas du midi compris dans le tarif).

PROGRAMME

08h00 – Accueil – Rappel des consignes

08h30 – Début du Concours

12h30 – Fin du Concours

12h30 – Repas

13h30 – Remise des prix

Afin de valider votre inscription, nous vous remercions de nous retourner les pièces suivantes avant le 11 avril 2022 (date de clôture des inscriptions) :

Bulletin d’inscription complété et signé,

Photocopie de votre carte de pêche,

Règlement de votre inscription par chèque à l’ordre de la Fédération de Pêche du Pas-de-Calais,

L’autorisation parentale si mineur,

Droit à l’image signé,

Les organisateurs pourront annuler le concours si moins de 15 personnes sont inscrites. Nombre de participants maximum : 20 compétiteurs. Pour la bonne organisation du concours, le marais de Contes ne sera pas accessible à la pêche le 30 avril jusqu’à 12h30. Merci de votre compréhension.

contact@peche62.fr +33 3 91 92 02 03 http://www.peche62.fr/concours-carna-contes-2022/?fbclid=IwAR0vZX57BvoiaQUI6_t1qYztY3vMY9mESWorzFhtpF-9V42vbRvQ5zD8-YY

La Fédération organisera une nouvelle édition du Concours Carna Contes le samedi 30 avril 2022. Grâce à votre participation, la fédération sera en mesure de récolter de nouvelles données sur la population de brochets porteuses de marques d’identification ou non.

Ce concours de pêche aux leurres en no-kill sur le marais de Contes a pour objectif la recapture de quelques-uns des 140 brochets marqués introduits dans les plans d’eau du marais à l’automne 2016 et des brochets remis en janvier 2022 ! La capture de ces brochets nous permettra de vérifier la tenue des dispositifs de marquages dans le temps et de collecter des données sur le déplacement et le développement des brochets.

Sciences participatives, convivialité, rencontre amicale et découverte du Marais de Contes seront ainsi les maîtres mots de cet événement.

Participation de 12 euros par participant (petit-déjeuner et repas du midi compris dans le tarif).

PROGRAMME

08h00 – Accueil – Rappel des consignes

08h30 – Début du Concours

12h30 – Fin du Concours

12h30 – Repas

13h30 – Remise des prix

Afin de valider votre inscription, nous vous remercions de nous retourner les pièces suivantes avant le 11 avril 2022 (date de clôture des inscriptions) :

Bulletin d’inscription complété et signé,

Photocopie de votre carte de pêche,

Règlement de votre inscription par chèque à l’ordre de la Fédération de Pêche du Pas-de-Calais,

L’autorisation parentale si mineur,

Droit à l’image signé,

Les organisateurs pourront annuler le concours si moins de 15 personnes sont inscrites. Nombre de participants maximum : 20 compétiteurs. Pour la bonne organisation du concours, le marais de Contes ne sera pas accessible à la pêche le 30 avril jusqu’à 12h30. Merci de votre compréhension.

Marais de Contes Contes

dernière mise à jour : 2022-02-26 par