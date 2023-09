Carmine Duo Le Son de la Terre Paris 05, 8 octobre 2023, Paris 05.

Le dimanche 08 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Venez redécouvrir les plus belles mélodies du siècle dernier avec le complice et inspiré Carmine Duo. Du jazz à la bossa en passant par le swing, la balade est assurée !

Le Carmine Duo, composé de Claire Nouet au chant et Matthieu Kochersperger à la guitare partage son amour des plus beaux standards de jazz. La voix douce et chaleureuse de Claire portée par l’impeccable swing de Matthieu ravit de fraîcheur et de gaieté. Ces deux musiciens anciens étudiants du Centre des Musiques Didier Lockwood se produisent régulièrement à Paris, changeant leur répertoire au fil des saisons et de l’humeur et gardant leur invariable volonté de faire vivre la Musique.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact :

Carmine Duo