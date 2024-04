Carmina Burana Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 27 juin 2025.

Carmina Burana : ce titre aussi célèbre que mystérieux désigne d’abord les « Poèmes de Beuern », un manuscrit du XIIIe siècle retrouvé en 1803 dans une abbaye bavaroise, mêlant chants religieux et profanes, en latin médiéval, moyen-hautallemand et franco-provençal… En 1937, Carl Orff, fasciné par le Moyen Âge, met en musique vingtquatre de ces textes, avec une puissance d’évocation qui a conféré à cette monumentale cantate un succès planétaire. Créé en des temps obscurs, ce chefd’oeuvre est une célébration électrisante de la fugacité de l’existence, des forces de la nature et des plaisirs de la chair – mais aussi l’une des plus spectaculaires partitions chorales qui soit, où le Choeur de l’Opéra national du Capitole donnera toute la mesure de son talent.

