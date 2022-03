Carmina Burana Théâtre antique, 22 mai 2022, Arles.

Carmina Burana

Théâtre antique, le dimanche 22 mai à 18:00

L’Ensemble Vocal d’Arles donnera CARMINA BURANA, la célèbre cantate profane de Carl Orff sous la direction de Pascal Stutzmann. Pour ce concert exceptionnel, l’EVA sera assisté du chœur Espeyrel de Nîmes, de choristes venus de plusieurs horizons, des chœurs d’enfants de l’école du domaine du possible et des classes de formation musicale du conservatoire du Pays d’Arles, de 3 solistes professionnels Cécile Rives soprano, Yannick Badier ténor, Jeong-hyun Han baryton soutenus par l’ensemble des clarinettes de Poco Assai et des percussionnistes. Une prestation qui réunira plus de 200 participants dans un cadre prestigieux. Concert caritatif donné au profit de l’association l’Orchestre à l’école. Cette association parrainée par Gauthier Capuçon soutient financièrement et pédagogiquement les projets d’orchestre d’enfants en milieu scolaire. Elle intervient à Arles en appui des projets d’orchestre mis en œuvre par le Conservatoire dans les écoles primaires Vallès et les Mouleyrès, au collège Van Gogh ainsi qu’à l’École du domaine du possible Prix des places : Tarif Plein : 20 € Tarif réduit : 10 € pour Étudiants, demandeurs d’emploi Gratuit au – de 16 ans

Au théâtre antique d’Arles, l’Ensemble Vocal d’Arles donnera Carmina Burana de Carl Orff, sous la direction de Pascal Stutzmann ; près de 200 personnes sur scène.

Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



