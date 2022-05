Carmina Burana : spectacle pour choeurs et danse hip hop Palais des Sports de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’œuvre mythique de Carl Orff abordée par les ensembles de Polifonia Eliane Lavail dans un spectacle unique pour chœurs et danse hip hop. Avec la compagnie Les Associés Crew (dir. Babacar Cissé) le Chœur de filles de Bordeaux (dir. Alexis Duffaure) le Chœur Symphonique Polifonia l’Ensemble Vocal d’Aquitaine Lucie Emeraude, Joaquin Asiain, Cesare Kwon Damien Sardet & Eliane Lavail, direction.

Zone 1 – Carré Or 39 € Zone 1 – Carré or Tarif mineur 12 € Zone réservée *PMR* 20 € Zone 2 – Tarif normal 33 € Zone 2 – Tarif mineur 8 € Zone 2 – Tarif réduit 20 € Zone 3 – Derrière le chœur 15 € Zone 3 – Derrière le chœur – Tarif mineur 4 €

Palais des Sports de Bordeaux 34 place de la ferme richemont Bordeaux Triangle d'Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00;2022-06-26T17:00:00 2022-06-26T18:30:00

